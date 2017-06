Incêndio em depósito deixou um trabalhador gravemente ferido

Um incêndio que ocorreu em um depósito no distrito de Koto (Tóquio) na terça-feira (20) deixou um trabalhador de aproximadamente 20 anos de idade gravemente ferido.

De acordo com a reportagem do Mainichi, o incêndio ocorreu por volta da 16h10 dentro de uma construção de 4 andares que estava passando pelo trabalho de desmontagem. Como resultado do fogo, o trabalhador sofreu queimaduras em todo o seu corpo. Além disso, uma área total de 5.000 metros quadrados no primeiro e segundo andares ficou destruída.

De acordo com a Polícia de Joto do Departamento de Polícia Metropolitano, o incidente ocorreu em um depósito que pertence a uma subsidiária da fabricante de alimentos Meiji Co.

Quando o incêndio surgiu, a equipe de desmanche estava no processo de cortar estruturas de aço no segundo andar do depósito.

Uma pessoa ligada à obra explicou que “um material isolante dentro da construção pegou fogo de forma repentina após faíscas terem surgido e as chamas se espalharam muito rápido”.

Fonte e imagem: Mainichi