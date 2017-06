Honda suspendeu a produção em fábrica de Saitama após ciberataques

A Honda informou na quarta-feira (21) que interrompeu, temporariamente, a produção em uma fábrica no Japão após sofrer um ciberataque do mesmo ransomware que atingiu milhares de computadores no mundo todo em maio.

A fabricante japonesa disse que interrompeu a produção em sua fábrica de Sayama (Saitama), na segunda-feira (19), após descobrir que seu sistema de computador estava infectado com o vírus conhecido como WannaCry.

O vírus criptografa arquivos do computador, tornando-os inacessíveis até que os usuários paguem um “resgate”.

“O vírus de computador afetou a produção de cerca de 1.000 carros”, disse uma porta-voz da Honda à AFP, salientando que a produção foi reiniciada na terça-feira (20).

“Há uma possibilidade de que nossas instalações no exterior também tenham sido infectadas. Estamos fazendo uma investigação”, disse ela.

A fábrica de Sayama da Honda produz vários modelos, incluindo o sedan Accord e a Minivan Odyssey.

Os ataques globais sem precedentes, que tiveram início em maio, afetaram bancos, hospitais e agências governamentais em mais de 150 países, explorando vulnerabilidades conhecidas em antigos sistemas operacionais de computadores Microsoft.

Em maio, a gigante automobilística francesa Renault foi atingida, forçando a empresa a interromper a produção em fábricas na França, Eslovênia e Romênia como parte das medidas para deter a disseminação do vírus.

No Japão, 2.000 computadores de 600 empresas e organizações foram afetados pelo vírus em maio, de acordo com reportagens da mídia.

Fonte: Japan Today Imagem: Bank Image