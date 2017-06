Governador japonês retira comentário sobre deixar norte-coreanos morrerem de fome

O Governador da Província de Ishikawa, Masanori Tanimoto, disse na quinta-feira (22) que “retira” seu comentário, feito no dia anterior, que “devemos deixar as pessoas na Coreia do Norte morrerem de fome ao cortar o fornecimento de comida (mantimentos)”. Essa foi a sugestão que ele deu para lidar com um possível ataque de míssil balístico do país isolado.

O governador fez o comentário quando foi questionado por um líder municipal durante uma reunião sobre a Coreia do Norte possivelmente tendo como alvo de míssil a usina nuclear de Shika, na costa do Mar do Japão, de acordo com um participante.

Falando aos repórteres após a reunião, Tanimoto condenou a Coreia do Norte pelos seus repetidos testes de mísseis balísticos, um dos quais caiu no mar, ao largo da costa de Ishikawa. “Isso não tem sentido, a não ser que impusermos sanções que fariam a população (norte-coreana) sentir a dor”, salientou ele.

Depois, na quinta-feira, Tanimoto retirou o comentário, citando a importância de “respeitar as vidas humanas”. Contudo, ele disse que as sanções impostas sobre o Norte devem ser “efetivas”.

Tanimoto é um dos governadores de província no Japão com o mandato mais longo, agora em seu sexto termo.

Fonte: Japan Today/ Kyodo, Asahi Imagem: News 24