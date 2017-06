Gifu: homem morre atingido por trem enquanto resgatava seu cão nos trilhos

Na província de Gifu um homem foi fatalmente atingido por um trem enquanto, aparentemente, tentava resgatar seu cão de estimação de um cruzamento ferroviário, divulgou a NHK.

A tragédia ocorreu na tarde de domingo (25), na área da estação de Chajo, na cidade de Gifu.

De acordo com a polícia, o professor universitário associado Arayo Haga, de 52 anos, entrou no cruzamento ferroviário onde seu cão estava sentado. O homem tentou tirar o cão dos trilhos, mas ele e seu animal de estimação foram atingidos por um trem e morreram.

O cruzamento tem cerca de 2 metros de largura e conta com um sistema de alarme. Segundo a polícia, as barras de segurança estavam abaixadas no momento do acidente.

O condutor do trem disse que acionou o freio, mas não conseguiu parar em tempo.

Fonte: NHK Imagem: Reuters