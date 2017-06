Funcionário da Polícia Metropolitana é preso em flagrante por furto em supermercado

Por volta das 16h40, um homem chamado Kotaro Hoshi, 52, foi preso em flagrante por ter praticado furto e agressão dentro de um supermercado, na cidade de Saitama (província homônima).

Ele se encontrava em um supermercado localizado no bairro de Midori e uma segurança de 67 anos o abordou por ter visto o furto. Teria embolsado 3 unidades de queijo ralado, no valor total de 1.289 ienes. Antes que saísse do supermercado a mulher tentou falar com ele. Subitamente ele a agrediu com o guarda-chuva que tinha em mãos. Quando um homem de 64 viu a cena, tentou ajudar a segurança a contê-lo quando foi empurrado e derrubado no chão. Ambos sofreram lesões consideradas leves e a polícia foi acionada.

Os policiais levaram o homem e, nessa ocasião, souberam que ele é funcionário do Departamento de Polícia Metropolitana (Tóquio). Ele confessou que “tentei evitar ser pego por conta do furto”, admitindo os fatos, segundo o jornal Asahi.

Não foi por falta de dinheiro que o servidor da polícia praticou o furto. Segundo o jornal Asahi ele tinha cerca de 40 mil ienes em sua carteira.

O diretor do Departamento de Polícia Metropolitana se manifestou lamentando o ocorrido e declarou que aplicará as medidas cabíveis assim que a investigação for concluída.

Fontes: Asahi e ANN Foto ilustrativa: asyura2