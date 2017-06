Férias escolares de verão serão reduzidas em cidade de Shizuoka

As férias de verão serão reduzidas para somente 10 dias em escolas do primário e do ginásio (ensino fundamental I e II) no município de Yoshida (Shizuoka) em uma medida que visa, estranhamente, diminuir as longas horas de trabalho dos exaustos professores.

O novo período de férias, que diminuiu de 24 dias no ano fiscal de 2017, será compensado por dias escolares mais curtos para amenizar a pressão sobre professores que estão passando por estresse.

O governo de Yoshida, que vai introduzir a mudança a partir do ano fiscal de 2018, realizou a primeira reunião para explicar a política aos pais na noite do dia de 19 de junho.

Cerca de 50 pessoas participaram, mas nem todas estavam satisfeitas com a decisão

Os pais expressaram suas preocupações sobre a medida radical para reduzir drasticamente o período de férias. “Ficamos com dó das crianças, o fato das férias de verão serem reduzidas” disse um dos pais.

Outras queixas incluíram, “Meu filho participa da equipe de um clube de futebol integrada a outra cidade. Durante as férias de verão, os treinamentos e jogos serão realizados todos os dias, mas não poderemos comparecer se as férias forem reduzidas”.

“Não poderei oferecer experiências valiosas aos meus filhos, como acampar ou viajar para locais mais distantes, a não ser que tenhamos férias mais longas”, disse outro pai.

A questão subjacente de professores que trabalham longas horas não está confinada à cidade de Yoshida, mas é um problema nacional.

Para administrar a questão localmente, o abrangente conselho educacional de Yoshida aprovou o plano em fevereiro. Medidas para facilitar a mudança incluem instalar aparelhos de ar-condicionado em 3 escolas do primário e em 1 escola o ginásio para melhorar o ambiente de aprendizado durante os dias quentes de verão.

Essa medida, que reduzirá a duração das férias para um mínimo de 10 dias, aumentará o número de dias escolares para mais de 220 no ano fiscal de 2018, alta de 210 dias no ano fiscal de 2017.

O plano é diminuir a carga sobre os professores ao reduzir o número de aulas de 6 para 4 ou 5 aulas por dia.

A cidade espera que a nova medida ofereça aos professores tempo extra de preparo para as aulas e melhore o aprendizado dos alunos.

Professores de escolas primárias em Yoshida trabalharam uma média de 57.6 horas extras por mês, enquanto aqueles de escolas do ginásio registraram 90.1 horas extras, refletindo um número similar em todo o Japão.

Fonte: Asahi Imagem: Bank Image