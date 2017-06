Falência da fabricante de airbags Takata preocupa fornecedores e funcionários

Fornecedores e funcionários da Takata Corp. expressaram preocupação na segunda-feira (26) após a decisão da fabricante japonesa de airbags de pedir proteção contra falência em meio ao recall global de seus infladores de airbags com defeito.

“Acabamos de receber pedidos de entrega há 2 ou 3 dias, mas estou preocupado se realmente seremos pagos”, disse um funcionário de uma empresa de componentes para carros da cidade de Takashima (Shiga), salientando que “mesmo se a quantia de transações for pequena, isso prejudicará empresas menores como a nossa”. A Takata iniciou seu negócio como uma fábrica de tecidos na província em 1933.

De acordo com a agência de pesquisa de crédito Tokyo Shoko Research Ltd, cerca de 40% dos mais de 130 fornecedores tier 1 da Takata têm sede na região Kinki, principalmente em Shiga, no oeste do Japão.

Um funcionário de uma fábrica que produz peças para a unidade da Takata, a Takata Kyushu Corporation na província de Saga, sudoeste do Japão, também ficou confuso com a decisão.

“Tenho receio de que essa fábrica possa falir em um futuro próximo”, disse um trabalhador.

Um homem de 40 anos que trabalha na fábrica da Takata que produz cintos de segurança em Shiga está preocupado, dizendo que a empresa não deu explicação alguma em relação à falência.

“Funcionários também estão falando sobre o que acontecerá com a empresa agora, que será controlada por uma firma chinesa”, disse ele.

“Rede de segurança” para pequenas e médias empresas que poderiam ser afetadas pela decisão da Takata

A Takata decidiu vender seu negócio para uma fabricante de autopeças dos EUA, a Key Safety Systems Inc, que pertence à empresa chinesa Ningbo Joyson Electronic Corp.

Um oficial do Governo da Província de Shiga disse que vai acompanhar qualquer impacto da falência da Takata sobre firmas locais.

Hiroshige Seko, Ministro da Economia, Comércio e Indústria, disse aos repórteres na segunda-feira (26) que instruiu oficiais do ministério a estabelecerem uma “rede de segurança” para pequenas e médias empresas que poderiam ser afetadas pela decisão da Takata.

O governo japonês está buscando evitar uma reação em cadeia de falências após a decisão da Takata ao fornecer suporte financeiro através de um esquema para ajudar empresas, de pequeno e médio porte, que estão passando por problemas em razão de mudanças nas condições econômicas ou desastres naturais.

O sistema foi aplicado quando a fabricante de semicondutores Elpida Memory Inc faliu em 2012.

Seko disse que viu a situação como “inevitável tendo em conta o severo clima de negócios” devido ao recall global. O ministro também manifestou esperança de que a Key Safety Systems resolverá as finanças da Takata e “espera uma reviravolta rápida”.

