Cerveja não alcoólica – Fabricantes no Japão aumentam a produção

Com as cervejas não alcoólicas ganhando popularidade e as vendas da bebida regular diminuindo, a Kirin Brewery e a Suntory Beer estão trocando as marchas.

A Kirin planeja aumentar a produção mensal de sua Zeroichi, cujas vendas estão indo além das expectativas da empresa, para 3 vezes a meta inicial, enquanto a Suntory está aumentando sua produção de junho-julho de sua All-Free em cerca de 10% em comparação ao ano anterior.

Segundo a indústria, mais pessoas no Japão estão optando por esses e outros produtos similares para que elas possam sentir com se estivessem realmente tomando um bebida alcoólica enquanto estão trabalhando ou fazendo tarefas diurnas.

“O ímpeto da reforma do trabalho (do governo) expandiu a amplitude de estilos de vida”, disse Takayuki Fuse, presidente da Kirin. “Há mais pessoas que ao encerrar seus dias de trabalho ainda precisam cuidar dos filhos e das tarefas domésticas, e elas querem algo refrescante que não as deixe embrigadas”.

Segundo estimativa da Suntory, as vendas de cervejas não alcoólicas no Japão vão crescer 2% este ano.

Contudo, no outro lado da moeda, as vendas da cerveja regular estão em queda. Isso provavelmente não mudará, considerando que a Agência Nacional de Impostos, no dia 1 de junho, começou a conter o que ela chama de descontos excessivos sobre bebidas alcoólicas.

Fonte: Nikkei Imagem: Bank image

Salvar