Exercício militar com interceptor de mísseis é aberto ao público

A Força Aérea de Autodefesa do Japão convidou o público para assistir a um treinamento que utiliza o interceptor de mísseis com base em terra, o PAC- 3.

O treinamento de míssil antibalístico foi realizado na quarta-feira (21) no Campo Asaka das Forças de Autodefesa, na área metropolitana de Tóquio.

Nove veículos, incluindo lançadores móveis e radares do sistema PAC3, chegaram no campo de treinamento por volta das 6h. Os veículos viajaram por vias públicas vindos de outra instalação das forças de autodefesa.

A unidade PAC-3 foi então preparada para intercepção de míssil balístico, verificando cada passo do procedimento.

O Major Akinori Hanada, que dirigiu o exercício, disse que as tropas foram capazes de utilizar o sistema PAC-3 tão rápido como o planejado.

O exercício militar foi conduzido mediante um cenário de repetidos testes de mísseis realizados pela Coreia do Norte. O país isolado lançou 12 mísseis balísticos deste o início deste ano, e disse que vai continuar seu desenvolvimento de armas nucleares.

Geralmente, o Ministério da Defesa do Japão conduziu exercícios com o uso de PAC-3 em suas bases. Contudo, o ministério disse que o objetivo do exercício militar é reduzir a ansiedade das pessoas sobre a ameaça de mísseis por parte de Pyongyang.

O Japão possui 17 unidades PAC-3 em todo o país. O Ministério da Defesa planeja realizar mais treinamentos em locais além das instalações das Forças de Autodefesa, tal como as bases americanas.

Fonte: NHK Imagem: Yomiuri