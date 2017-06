Espécie de veado ameaça plantações no Japão

Autoridades do governo metropolitano de Tóquio estão intensificando os esforços para exterminar uma espécie de veado que está destruindo plantações em Izu Oshima.

Uma equipe foi organizada pelo governo para capturar os animais da espécie muntjac-chinês até o outono. O pequeno veado é comum no sudoeste da China, mas é designado com uma espécie exótica invasora no Japão.

Sua população aumentou de forma exorbitante em Izu Oshima após dezenas terem escapado de um parque de animais em 1970 quando um tufão destruiu uma cerca.

Segundo autoridades, há agora cerca de 13.000 veados dessa espécie na ilha, excedendo a população de humanos de cerca de 8.000.

Esses animais estão se alimentando de produções de particularidade da ilha, incluindo ashitaba e folhas de camélia.

O governo metropolitano tinha a meta de capturar 2.000 dos animais no ano até abril de 2017. Contudo, isso não resolveu o problema.

Outras medidas estão sendo realizadas enquanto a população de veados continua crescendo e o governo disse que está consciente sobre a necessidade de monitorar também outras espécies invasivas.

Fonte e imagem: NHK