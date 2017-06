Eco ideia: aluguel de guarda-chuva a ¥0 nas máquinas de venda automática

Na estação chuvosa que deverá se estender até meados de julho o guarda-chuva é um item importante para ser carregado. No entanto, nem sempre se tem o objeto em mãos.

Nesse caso, há como tomar um emprestado gratuitamente. A fabricante de bebidas Dydo, que também disponibiliza máquinas de venda automática por todo o país, desenvolveu um serviço, com o qual conseguiu resolver 2 problemas em 1 ação. Oferece o empréstimo de guarda-chuva acoplado à sua máquina, facilitando a vida das pessoas, mas também das companhias de trem.

A princípio, o usuário deveria devolver o guarda-chuva emprestado, mas se não o fizer, a empresa tem uma carta na manga.

As companhias de trem recolhem milhares de guarda-chuvas esquecidos nos vagões. Ficam disponíveis por um tempo no achados e perdidos. Caso ninguém se manifeste, eles acabam virando lixo. Aí entra a Dydo com sua eco ideia, a qual pretende usar as mais de 3 mil unidades mensais esquecidas só nos vagões da Tokyu Dentetsu. É uma ação que favorece tanto o usuário quanto contribui para a redução do que viraria lixo.

A Dydo já disponibilizava o serviço na região Kansai e pretende expandir para as demais, instalando em mais 340 unidades de máquinas de venda automática ainda este mês.

Notícia relacionada:

Milhares de guarda-chuvas esquecidos se acumulam em departamentos da polícia no Japão

Fonte e fotos: FNN