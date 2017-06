Dicas de cozinha para passar a estação chuvosa com tranquilidade e segurança

O período das monções (tsuyu) traz umidade por causa do alto volume de chuvas e também o calor. Uma das grandes preocupações são o bolor e a intoxicação alimentar nesse período.

Todos fazem refeições várias vezes ao dia e ainda há famílias que preparam obentô para as crianças. Os inimigos estão na cozinha e podem ser combatidos com simples atitudes.

Então, seguem dicas de como evitar qualquer inconveniente das bactérias, especialmente da 0-157.

Todos os utensílios da cozinha como facas, tábua, esponja, escorredor, pano de prato, pano de pia, etc. devem ser higienizados com água fervente ou

Para quem prepara obentô, é importante higienizar as embalagens (ainda mais se forem de plástico) como está descrito acima. É muito importante que isso seja feito no mesmo dia. Nada de deixar na pia para lavar no dia seguinte!

Outro detalhe muito importante é a higiene das mãos, antes de manipular os alimentos.

Se for usar carnes como hambúrguer, produtos alimentícios congelados, esteja atento para que o calor do fogo chegue ao interior deles. Ou seja, devem ser bem passados. Temperaturas intermediárias (4 a 60°C) favorecem a proliferação das bactérias.

Para preparar onigiri, procure usar filme plástico (wrap), pois é uma atitude mais higiênica.

Acrescente vinagre no arroz, antes de ser preparado. Para cada 2 medidas de arroz, uma colher de sopa de vinagre na água, antes de fechar a tampa da panela elétrica. O arroz não fica com gosto de vinagre e isso ajuda a não contaminar o alimento.

Coloque umê, wasabi, pó de curry em algum alimento ou gengibre como acompanhantes. Eles ajudam na não proliferação de bactérias.

Mesmo os alimentos preparados a noite e que foram para a geladeira, devem ser reaquecidos antes de colocá-los para o obentô. Jamais reaproveite os legumes ou verduras refogadas, pois contém líquido. Esses devem ser preparados na hora.

Antes de colocar o arroz no compartimento, espere esfriar. Jamais coloque-o quente, ele cria água.

Pescados e carnes de todos os tipos devem ser fritos ou assados. Jamais sirva pescados crus no obentô.

Pratos que tenham caldo: o ideal é acrescentar amido de milho para engrossá-lo, de modo que acabe com a água.

Arroz temperado é arriscado no período das monções (tsuyu) e no verão. É melhor evitá-lo.

Antes de fechar o obentô ou a marmita convém observar se os alimentos já estão frios, para não formar água na tampa. Se tiver pressa, esfrie as embalagens com secador de cabelo no modo frio ou com saquinhos de gel congelado.

Jamais coloque no mesmo compartimento alimentos frios com quentes. Nesse caso, espere o alimento quente esfriar para colocá-lo.

Se for colocar uma fruta, lave bem a casca e seque-a.

No trajeto escolar ou do trabalho, procure não deixar o obentô exposto ao sol.