Cuidados com o carro, cabelos, bolsas e câmeras na estação chuvosa

Nos dias mais úmidos a pele até fica mais bonita, porém, os cabelos… Quem nunca ficou incomodado com aqueles fios bobos que não param no lugar? Com umidade nos cabelos não há madeixas que aguentem. É o que você pensa, pois há produtos que podem lhe ajudar a manter os cabelos em ordem, sem arrepios ou revoltosos.

Xô cabelos indomáveis com a umidade

Para deixar os cabelos bonitos e ordenados, há produtos que custam na faixa de 500 ienes, como o MatoMage (pronuncia-se matomeejuu). Depois de arrumar os cabelos, passe o bastão levemente sobre os fios. Só isso é suficiente para acalmá-los. Ele vem em 3 versões: rosa e verde em wax que não precisa sujar as mãos, pois é em bastão, e um em spray. O mais vendido no Japão é o verde. Ele é encontrado nas farmácias e em lojas online (マトメージュヘアスタイリングスティック). Até os cabeleireiros usam esse produto.

Outra dica dos usuários é a linha Form Control da fabricante Schwarzkopf, indicada como excelente para os dias úmidos em que as madeixas “não ficam obedientes”. Eles custam mais caro, mas são indicados por blogueiros e YouTubers do Japão.

Além desses, há outros produtos em gel e wax que ajudam os cabelos a não ficarem inquietos em dias úmidos. A dica dos cabeleireiros é de prendê-los para quem tem as madeixas longas. Para quem tem cabelos curtos, o ideal é passar esses produtos famosos.

Dentro da bolsa ou da mochila

Além das galochas e da capa de chuva, o guarda-chuva portátil pode ser muito útil nesses dias chuvosos. Mas, depois de usado pode ser um incômodo dentro da bolsa. Que tal comprar um artigo que pode ser muito útil? É uma capa revestida com um material para absorver toda a água da chuva.

Outro detalhe importante é levar sempre uma toalha de rosto para poder limpar a capa, além de outras partes da roupa ou corpo que se molharam por conta da chuva.

Spray impermeabilizante

Esse spray ajuda muito se for passado no guarda-chuva, na capa, nos calçados de tecido, na bolsa, no chapéu ou boné, nas roupas e até nos bancos do carro. Chama-se 防水スプレー (bousui supuree) e há de várias marcas e preços no mercado. Lembre-se que deve ser passado em superfícies secas. Ele é muito útil para proteção das vestes e calçados em dias de neve, por isso, é sempre bom tê-lo em casa.

Cuidados com as câmeras e lentes

Uma das grandes preocupações dos amantes da fotografia são os fungos. Para evitar que eles se instalem nas lentes, é recomendável usar fungicida especial para essa época. É chamado de boukabizai 防カビ剤.

Cuidados com o seu carro

Que tal verificar se a borracha do limpador de vidros está em dia ou se precisa ser trocada? Nada mais inconveniente do que um limpador (ワイパー, pronuncia-se waipaa) ruim em dia de chuva.

Outro produto indispensável é um agente removedor da película de gordura ou óleo do vidro do carro, chamado de ウィンドコーティング剤 (pronuncia-se windo kooteinguzai) ou procurar pela palavra-chave 油膜 (yumaku) nas embalagens ou em pesquisa na web. Há várias marcas no mercado e podem ser adquiridas em lojas especializadas para carros ou online. Esses produtos removem essa película sem danificar o vidro frontal do veículo.

Lembre-se de conferir se o reservatório do limpador de parabrisa está cheio. Se quiser reabastecê-lo, pode comprar um chamado de ウインドウォッシャー液 (pronuncia-se windo woshaaeki), encontrado em postos de gasolina e lojas especializadas em produtos automotivos. Custam a partir de ¥100. Nada pior do que estar dirigindo e verificar que não tem água ou líquido nesse reservatório.

Outra coisa é verificar os pneus. Afinal, em dias de chuva, os pneus em bom estado oferecem mais segurança.

O interior do veículo deve ser mantido limpo e seco, como a casa, para evitar a formação de mofo e ácaros (dani em japonês). Os fungos gostam de umidade e de alimentos. Portanto, procure passar aspirador de pó e remover também a umidade. Pode usar secador de cabelo, jornal para absorver ou produtos específicos, os desumidificadores.



Se você gostou desta matéria, compartilhe com seus amigos.

Dicas Especiais para época de chuva no Japão:

Como manter a casa e combater o mofo na estação das chuvas

Dicas de cozinha para passar a estação chuvosa com tranquilidade e segurança

Cuidados com o carro, cabelos, bolsa e câmeras na estação chuvosa

Fotos: divulgação