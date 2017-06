Cuidado com chuvas intensas em ampla área do Japão

A AMJ-Agência de Meteorologia do Japão informou na manhã desta sexta-feira (30) que uma ampla área do país está sob chuvas intensas. Nas províncias de Nagasaki e Hiroshima foram emitidos alertas de evacuação pela manhã, por conta do risco de deslizamento em função das chuvas históricas registradas em algumas cidades. Apesar dos alertas terem sido cancelados em seguida, a AMJ adverte a população para ficar atenta aos comunicados locais.

Onde as chuvas são intensas há riscos de deslizamentos, enchentes dos rios, enxurradas, raios e até de tornado. O encontro das massas de ar quente e úmido vindas do sul com a que cobre a área oeste do país, causou instabilidade em ampla área.

Em Minato-cho (Fukuoka) as fortes rajadas de vento, na noite de quinta-feira (29), causaram danos como remoção de telhados de residências, quedas de estátua e até de um poste com espelho de sinalização de trânsito.

Chuvas prosseguem até sábado

A cidade de Iki (Nagasaki) registrou mais de 430mm de volume pluviométrico, nas últimas 24 horas. Esse é um volume histórico, desde 1.977, quando se iniciaram a coleta de dados.

Há risco de chuvas intensas, com volume superior a 50mm/h, em locais como Seto Inland, na região Chugoku, norte de Kyushu e Yamaguchi. Também estão previstos raios e rajadas de vento nessas localidades.

Há previsão de grande volume de chuva da AMJ, até a manhã de sábado (1º de julho):

150mm: norte de Kyushu

120mm: região Chugoku

100mm: Kinki

Fonte e fotos: NHK