Corpos são encontrados em navio de guerra americano após colisão

Os corpos de vários marinheiros, que estavam desaparecidos após o contratorpedeiro americano USS Fitzgerald ter colidido com um navio mercante filipino, foram encontrados em compartimentos inundados do navio destruído, informou a Sétima Frota dos EUA no domingo (18).

De acordo com a mídia japonesa, todos os 7 marinheiros que estavam desaparecidos foram encontrados mortos.

“Mergulhadores conseguiram ter acesso ao espaço e encontraram vários corpos após o contratorpedeiro ter atracado em Yokosuka, ao sul de Tóquio”, disse a Sétima Frota em uma declaração.

O Fitzgerald colidiu com um navio mercante filipino, que é três vezes o seu tamanho, a cerca de 56 milhas náuticas (103km) ao sudoeste de Yokosuka na manhã de sábado (17).

Três pessoas foram evacuadas ao Hospital Naval dos EUA em Yokosuka após a colisão, incluindo o comandante do navio, cuja condição de saúde é estável, segundo a marinha americana. As outras duas pessoas estão recebendo tratamento e outros feridos estavam sendo avaliados a bordo do navio.

O USS Fitzgerald navegou em direção ao porto na noite de sábado, mas as operações de busca e resgate realizadas por aeronaves e embarcações de superfície dos EUA e do Japão continuaram para encontrar os 7 marinheiros desaparecidos.

Não ficou claro como a colisão ocorreu. “Assim que uma investigação for concluída, questões legais poderão ser tratadas”, disse um porta-voz da Sétima Frota dos EUA.

Nenhum dos 20 membros da tripulação do navio mercante filipino ficaram feridos e não houve vazamento de óleo da embarcação, segundo a Nippon Yusen.

Fonte: NHK, Japan Today Imagens: ANN