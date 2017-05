Cinquenta vítimas são resgatadas do tráfico de pessoas no Japão

Cinquenta pessoas foram resgatadas das mãos de traficantes de seres humanos no Japão em 2016, com pessoas de cidadania japonesa constituindo metade das vítimas, mostrou uma pesquisa do governo na terça-feira (30).

Das 50 pessoas, 13 tinham 17 anos ou menos, de acordo com o relatório anual aprovado pelo governo.

“Precisamos descobrir e proteger as vítimas que têm dificuldades de conseguir ajuda“, disse o secretário-chefe do Gabinete Yoshihide Suga durante uma reunião do governo que discutiu medidas para prevenir o tráfico de seres humanos.

De acordo com o relatório, 48 das vítimas eram mulheres, incluindo 25 japonesas, cujo número dobrou em comparação ao ano anterior. Nove eram tailandesas e 8 filipinas.

A maioria das vítimas japonesas foi forçada a se prostituir através de sites de encontros online. As de nacionalidade estrangeiras foram forçadas a trabalhar como acompanhantes ou prostitutas.

O relatório anual visa ajudar a prevenir o tráfico humano ao aumentar a conscientização do público.

O relatório tem base em um plano de ação do governo de dezembro de 2014 o qual pede pelo fortalecimento dos controles de imigração e melhoria no suporte à vítimas de tráfico humano.

