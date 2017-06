Cigarro pode ter sido a causa do incêndio que matou esposa, filha e neta

Foi registrada a ocorrência de incêndio em uma residência na cidade de Asahi (Chiba), na madrugada desta segunda-feira (5), por volta das 3h10.

Segundo o noticiário da ANN, o Corpo de Bombeiros local recebeu uma chamada para atender um incêndio na parte superior de um sobrado.

De acordo com informações dos bombeiros, as chamas foram contidas após 2 horas. No entanto, o fogo consumiu o segundo piso da casa e uma parte do térreo foi danificado.

De acordo com uma testemunha entrevistada pela ANN, “um senhor saiu pedindo socorro por causa do incêndio. Dentro da casa estavam sua esposa, filha e neta. Elas não conseguiram escapar”.

Segundo o noticiário, as 3 estavam dormindo no piso superior do sobrado. Elas tinham 65, 34 e 14 anos, todas da mesma família, de 3 gerações. O homem conseguiu fugir das chamas mas sofreu queimaduras.

“Será que não foi o cigarro que não apaguei direito a causa do incêndio?”, teria dito aos policiais e bombeiros.

Os peritos da polícia e bombeiros estão verificando a origem do fogo.

