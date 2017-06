Centenas de policiais serão enviados para monitorar caixas eletrônicos de bancos

Na segunda-feira (12), a Polícia da Província de Osaka começou a enviar 900 oficiais a cerca de 400 filiais de bancos que não têm a presença física de um funcionário e que disponibilizam caixas eletrônicos (ATMs) em uma medida para prevenir fraudes de transferência bancária cujas vítimas são, na maioria das vezes, cidadãos idosos.

É raro para a polícia em qualquer província despachar oficiais a tais locais nessa escala. A polícia não anunciou quando a mobilização de policiais vai terminar.

Na província de Osaka, 465 casos de fraudes de transferência bancária foram relatadas de janeiro a maio, com o valor dos danos chegando a cerca de 510 milhões de ienes. O número de casos é 2.4 vezes maior do que o número registrado no mesmo período do ano passado e os danos foram 2.1 vezes maiores.

A polícia decidiu despachar oficiais porque 96% dos caixas eletrônicos dos bancos envolvidos em tais casos de fraude não tinham a presença de um funcionário.

Os oficiais da polícia, uniformizados ou não, vão chamar a atenção dos idosos que aparentam estar sendo vítimas de fraudes de transferência de dinheiro.

Fonte: Kyodo/Japan Times Imagem: Asahi