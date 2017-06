Câmeras irão vigiar os passageiros de trens no Japão

A East Japan Railway Co (JR East) informou na terça-feira (6) que vai instalar câmeras de segurança em trens que operam na Yamanote loop line em Tóquio para melhorar a segurança.

A operadora ferroviária colocará câmeras em 550 vagões com início na primavera de 2018, concluindo a instalação até 2020, em tempo para as Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio. O custo será em torno de 2 bilhões de ienes ($18 milhões), de acordo com a empresa.

Crimes e pertubações estão se tornando comuns nos trens

“Crimes e perturbações estão crescendo nos trens. Além disso, as câmeras de segurança são necessárias para prevenir o terrorismo”, disse o presidente Tetsuro Tomita em uma conferência de imprensa, salientando que vagões de trens em outras linhas da JR East também serão equipados com câmeras de vigilância.

As câmeras serão instaladas próximas aos painéis informativos acima das portas. A JR East disse que tomará as medidas necessárias de acordo com os códigos da empresa e leis relevantes para proteger a privacidade dos passageiros.

Assim como outras linhas de trem na capital, a Yamanote, que transporta uma média de mais de 1 milhão de passageiros por dia, teve muitos casos de assédio sexual (chikan) durante os horários de pico de manhã e à noite.

Passageiros serão notificados sobre o funcionamento das câmeras

Segundo Tomita, a operadora ferroviária planeja notificar os passageiros sobre o funcionamento das câmeras ao colocar cartazes nos trens. As imagens ficarão armazenadas por cerca de 1 semana, mas permitirá que um número limitado de funcionários acesse os dados de vídeo, considerando a privacidade dos passageiros.

Vagões em algumas linhas de shinkansen instalaram câmeras para registrar imagens em vídeo dos passageiros nas cabines. Algumas operadoras ferroviárias privadas como a Tokyu Corp. e a Tokyo Metro co decidiram instalar câmeras de segurança em todos os seus trens.

Fonte: Japan Today Imagem: Nikkei