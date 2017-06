Amazon Japan criará rede de entregas própria

A Amazon Japan anunciou que trabalhará para manter e expandir os serviços de “entrega no mesmo dia” através de uma rede de entregas própria.

A partir do início deste mês, a Amazon utilizará os serviços da empresa de logística “Maruwa Unyu Kikan” para a “entrega no mesmo dia”.

Este serviço começará apenas nos 23 bairros de Tóquio, e há a previsão de expansão para toda a área metropolitana. A Maruwa vinha realizando principalmente entregas online de supermercados, mas a empresa planeja expandir amplamente os negócios de entrega domiciliar.

Esta medida aconteceu devido aos problemas enfrentados pela maior parceira no ramo de entregas da Amazon, a Kuroneko Yamato, que atualmente está enfrentando problemas de escassez de mão de obra e longas jornadas de trabalhos por parte dos entregadores.

Devido a isso, a Amazon havia reduzido o número de entregas do serviço de “entrega no mesmo dia”. Além disso, a Yamato deseja o aumento substancial nas tarifas do serviço.

Contudo, a Amazon manteve a velocidade das entregas e o serviço de “entrega gratuita” para membros do Amazon Prime.

A Amazon pretende continuar a utilizar grandes empresas de entregas como o Correio do Japão, e fortalecer as relações com empresas de médio e pequeno porte para manter a qualidade do serviço.

Fonte: Asahi News