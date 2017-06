Adolescente no Japão é preso por criar “ransomware”

Um adolescente de 14 anos da província de Osaka foi preso na segunda-feira (5) por ter criado um tipo de vírus para computador, o ransomware, que criptografa arquivos do PC e os torna inacessíveis até que o usuário pague um resgate. Essa é a primeira prisão do tipo no Japão, segundo a polícia.

Oficiais da policia na província de Kanagawa disseram que encontraram uma mensagem postada pelo adolescente em um site. Na mensagem, o jovem indicou que havia criado o vírus. A polícia fez uma busca em sua casa em abril e encontrou traços do vírus em um computador pessoal.

O estudante que mora na cidade de Takatsuki admitiu ter criado o ransomware no dia 6 de janeiro. Ele fez o upload do ransomware para um site no exterior e guiou as pessoas a ele através da mídia social para que elas pudessem fazer o download. O adolescente disse aos investigadores que ele levou cerca de 3 dias para criar o ransomware usando seu computador.

Enquanto nenhum prejuízo financeiro associado ao vírus de computador tenha sido relatado até o momento, as pessoas que fizeram o download do ransomware também poderão ser incriminadas por violar a lei ou por adquirir registros eletromagnéticos por comando ilegal, disseram as fontes.

O ransomware criado pelo adolescente permitia àqueles que fizeram o download infectar o computador das vítimas, exigindo em japonês que um pagamento fosse feito em moeda digital.

O jovem disse aos investigadores que queria ficar famoso e que o ransomware já havia sido baixado mais de 100 vezes.

Ataque com o ransomware conhecido como WannaCry a mais de 150 países

A prisão do adolescente ocorre após um massivo ataque no mês de maio em que um ransomware conhecido como WannaCry foi usado e afetou mais de 150 países, interrompendo sistemas de saúde e de trabalho em várias organizações, incluindo empresas japonesas.

Acredita-se que o ransomware WannaCry, que exigia pagamento na moeda virtual bitcoin em troca de uma senha para desbloquear dados, tenha circulado pelas redes ao explorar uma fraqueza do sistema operacional Microsoft Windows.

