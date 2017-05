Yamato planeja contratar mais 9.200 funcionários

A empresa líder de entregas Yamato Holdings informou na quarta-feira (3) que vai contratar 9.200 funcionários no corrente ano fiscal para reduzir o trabalho extra de seu pessoal.

O aumento acentuado em comparação ao ano anterior levará a um custos substancial com funcionários, mas a empresa planeja pagar pela sua força de trabalho expandida com lucros da alta nas tarifas de envio planejadas em setembro.

Um total de 4.200 funcionários será contratado em cargos permanentes e não permanentes, com outros 5.000 empregados como part-timers, de acordo com o plano da empresa. Essa seria a maior onda de contratação para a Yamato desde 2013, ano em que contratou 16.000 pessoas, quando começou a entregar encomendas para a unidade japonesa da Amazon.com Inc.

Visto que uma onda de compras online levou a um aumento acentuado das encomendas despachadas através de empresas de entrega, os funcionários da Yamato sentiram o impacto, o que os levou a trabalhar horas extras constantemente.

Enfrentando uma escassez de funcionários similar, as rivais da Yamato, incluindo a Sagawa Express Co e a Japan Post Co, também estão realizando ações para aumentar suas contratações.

Fonte: Kyodo Imagem: Wikimedia /天然ガス