Tokyo Skytree fica iluminada em laranja para o seu 5º aniversário

A Tokyo Skytree, a torre mais alta do mundo, se vestiu de laranja com a proximidade de seu 5º aniversário, que será em 22 de maio.

A mascote oficial da torre de 634 metros de altura, Soraka-chan, apertou cerimoniosamente um “interruptor” às 19h na base do edifício na quinta-feira (18).

A torre ficou então toda iluminada na cor laranja em contraste com o céu noturno, além de amplas faixas de brilhos brancos e dourados.

O show da nova iluminação laranja é projetado com base em bandeiras festivas verticais, as “nobori”.

“Gostaríamos de alegrar toda a grande Tóquio ao elevar as nobori no céu noturno”, disse Shigenori Sakemi, presidente da Tobu Tower Skytree Co, operadora da torre.

A torre ficará iluminada em laranja todas as noites até o dia 22 de maio (segunda-feira). A partir do dia 23, a nobori vai então se alternar com “iki” em azul e “miyabi” em lilás todos os dias, que são palavras usadas para descrever os tradicionais ideais estéticos japoneses.

Fonte e imagem: Asahi