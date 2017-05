Super descoberta no Japão: homens da Idade da Pedra Lascada viveram em Okinawa

Os arqueólogos que trabalham no projeto anunciaram na sexta-feira (19) terem encontrado os ossos humanos mais antigos do Japão, nas ruínas da Caverna Shirahosa Onetabaru, em Ishigaki (Okinawa). Encontraram, pelo menos 19 esqueletos humanos do Período Paleolítico.

A pesquisa foi conduzida pelo Centro de Arqueologia da Província de Okinawa e a descoberta do cemitério do Período Paleolítico caracteriza ser uma das maiores do mundo. “Esta descoberta de primeira classe poderá mostrar a comparação da rota da movimentação dos povos antigos, além do método de sepultamento das pessoas da Idade da Pedra Lascada”, anunciaram.

O sítio arqueológico fica a cerca de 1Km da costa leste da ilha de Ishigaki e a 30 metros de altitude, no local onde está sendo construído o novo aeroporto. No período de 2.012 a 2.016 de escavações na caverna, para a pesquisa, já foram encontrados mais de mil ossos humanos. Os ossos foram submetidos à medição da idade por radiação de carbono e chegou-se à conclusão de que são datados de 27 mil anos atrás.

Dentre todos os ossos, foram encontrados 2 com o sistema quase que completo, além de outros 2 que poderão ter uma eventual recuperação do crânio. O esqueleto em melhor estado de conservação é de um homem mais velho, com 1,65 metro de altura.

Mais uma página na história do Japão: Idade da Pedra Lascada

Até essa descoberta, os pesquisadores tinham encontrado os ossos mais antigo do país, datados de 22 mil anos atrás, chamados de Homem de Minatogawa, na parte sul da ilha principal. Os pesquisadores indicam que os homens da Idade da Pedra Lascada eram 10 cm mais altos que os de Minatogawa.

O diretor do centro de pesquisa se pronunciou durante o anúncio “é uma descoberta importante, a qual inclui uma nova página na história evolução humana do Japão”.

Com essa descoberta, os pesquisadores supõem que os mortos não eram enterrados, mas teriam usado o sistema de sepultamento aéreo (o corpo fica exposto). Os ossos humanos foram encontrados sobre as rochas em posição supina (deitado com a face para cima), com os joelhos dobrados de forma que ficassem próximos ao peito e os cotovelos dobrados de forma a aproximar as duas mãos ao rosto.

Os pesquisadores estimam que o local para a vida cotidiana era separado do outro, para as sepulturas.

Fontes: Sankei, Nikkei e Asahi Imagens: Nikkei e Asahi/Globe