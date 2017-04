Sharp vai aumentar a produção de peças para câmeras de smartphone

A Sharp vai intensificar a fabricação de peças usadas em câmeras de smartphone ao aumentar a produção no Japão e adquirir um controle acionário em uma parceira vietnamita com a meta de eventualmente dobrar as vendas do segmento.

A fábrica da Sharp em Kameyama (Mie) também vai começar a produzir peças para câmeras de smartphone neste verão e o quadro de funcionários será dobrado, para 4.000. A empresa também poderá aumentar a capacidade de produção em sua fábrica do Vietnã.

Com mais flexibilidade para aumentar a produção, a empresa espera atingir a meta estabelecida pelo presidente da Sharp, Tai Jeng-wu, de dobrar as vendas de peças para câmeras dentro de 2 a 3 anos a partir dos 250 bilhões de ienes registrados no ano fiscal de 2015.

Desde sua aquisição no verão passado pela Hon Hai Precision de Taiwan, ou Foxconn, a Sharp vem colocando foco em peças para câmeras de smartphone como chave para o crescimento. De acordo com o Instituto de Pesquisa Fuji Chimera, o mercado para peças de câmera usadas em dispositivos móveis poderá crescer 26%, do ano de 2015, para 2.15 trilhões de ienes em 2019.

A Sharp aumentou sua participação na Kantatsu, uma fabricante de lentes para câmeras com sede na província de Tochigi, para 44% no final de 2016. A empresa também está considerando investir em sua outra parceira fabricante no Vietnã.

Fonte: Nikkei