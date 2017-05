Residentes encontram bomba não detonada da 2ª Guerra enquanto limpavam armário

Em uma casa na cidade de Ujinakanda, província de Hiroshima, algumas pessoas decidiram passar o feriado de Golden Week fazendo uma pequena limpeza de primavera no final da manhã do dia 3 de maio. No entanto, o que iniciou como uma tarefa tediosa acabou se transformando em uma situação de risco, visto que uma bomba não detonada foi encontrada em um dos closets da residência.

Apesar da época em que foram produzidas, que remonta à 2ª Guerra Mundial, essas armas não detonadas ainda podem explodir e não devem ser tocadas, mesmo ligeiramente, a não ser por um profissional treinado. Então, esses organizadores de primavera fizeram a coisa certa em chamar o departamento de bombeiros, que enviou a 13ª Divisão da Força Terrestre de Autodefesa ao local.

Quando chegou ao local, as forças de autodefesa bloquearam todo o tráfego nas redondezas e removeram cuidadosamente a arma para que ela pudesse ser detonada de forma segura em outro lugar. O projétil tinha cerca de 27cm de comprimento, 90mm de diâmetro e pesava cerca de 8kg.

A bomba era de fabricação japonesa, mas como ela foi parar no closet dessa casa em particular é pouco claro. No entanto, parece que essas bombas são encontradas com certa frequência em áreas populosas, como uma descoberta há 2 anos em Osaka.

Dessa vez, a bomba foi encontrada a cerca de 4km ao sul da estação de Hiroshima da JR em uma área residencial. Os bombeiros pediram às pessoas que evacuassem suas casas, mas a área foi liberada à tarde.

Fonte: Rocket News Imagem: Asahi