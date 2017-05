Rede Aeon vai aumentar áreas para clientes fazerem as refeições nos supermercados

O grupo varejista Aeon expandirá as áreas de refeições em suas lojas nacionais, visando capturar a demanda do crescente número de idosos e famílias que querem passar menos tempo possível nas tarefas domésticas.

Dentro de 3 anos, a Aeon Retail planeja dobrar para cerca de 150 suas lojas com espaços para sentar e comer com capacidade para pelo menos 50 clientes. A maioria de seus 360 estabelecimentos já conta com áreas para refeições, mas comportam somente 20 a 30 pessoas.

O plano é criar espaços amplos em 30 ou mais locais a cada ano enquanto as lojas passam por renovação. Caixas dedicados serão instalados para que os clientes não precisem esperar na mesma fila que os fregueses que fazem compras no supermercado. Itens como pizzas assadas na hora e saladas preparadas ao gosto do cliente serão gradualmente introduzidos.

Os supermercados vendem comidas preparadas a preços mais baixos em comparação às lojas de conveniência e restaurantes. Fazer a refeição nas premissas poupa o cliente de lidar com o lixo em casa. A rede planeja alavancar esses benefícios para atrair mais fregueses.

