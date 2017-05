Província no norte do Japão em alerta após mulher ser morta por urso

A província de Akita está intensificando a vigilância sobre ursos após uma mulher ter sido morta no último final de semana.

Masako Oishi, de 61 anos, que trabalhava como assistente de enfermagem na cidade de Senboku, foi encontrada morta em uma área montanhosa logo depois do meio-dia de sábado (27). Ela estava colhendo brotos de bambu, uma iguaria sazonal, junto com uma conhecida.

Por volta das 8h30, a colega da vítima retornou ao estacionamento localizado no pé da montanha, mas Oishi não voltou, de acordo com a polícia. Ela foi encontrada posteriormente com vários ferimentos no corpo, incluindo a cabeça, ombros e braços, levando a polícia a acreditar que ela foi atacada por um urso.

Na cidade vizinha de Kazuka, 4 pessoas foram mortas por ursos-negros-asiáticos no ano passado enquanto colhiam vegetais silvestres.

A província de Akita realizou uma reunião de emergência no domingo (28) pedindo aos moradores locais que fiquem atentos à presença de ursos jovens e agressivos. A polícia e a cidade de Senboku proibiram o acesso em alguns locais montanhosos da cidade e intensificou a patrulha nas áreas.

“A colheita de vegetais silvestres tem sido parte da cultura local e é difícil limitar o acesso a todas as áreas montanhosas”, disse Takehiko Takamatsu, funcionário da província responsável pela conservação da natureza. “Mas continuaremos a convencer os residentes locais dos perigos de ataques de ursos”.

Fonte e imagem: Japan Times