“Poeira amarela” da China chega ao Japão

Níveis altos de poeira amarela, um fenômeno meteorológico que afeta o Leste Asiático durante os meses de primavera, neste ano, está chegando ao Japão pela primeira vez.

A Agência Meteorológica informou no sábado (6) que esses ventos do oeste estão carregando a fina areia por toda as regiões desertas da China.

Na manhã de hoje, a cidade de Matsue (Shimane) foi o primeiro local no Japão a registrar a presença da poeira em 2017. A poeira amarela também foi observada em amplas áreas no oeste do Japão, incluindo as cidades de Hiroshima, Fukuoka e Kobe.

Segundo a agência, é provável que a poeira amarela siga do oeste para o norte do país ao longo do fim de semana.

A poeira também cria um nevoeiro amarelado que obstruiu os raios do sol. A visibilidade poderá ser inferior a 5km em alguns locais e a agência pede aos motoristas que fiquem atentos.

No Japão, a poeira amarela foi responsável por um aumento no número de doenças respiratórias durante a primavera e aconselha-se àqueles que sofrem com doenças relacionadas usem máscaras para não ter complicações.

Fonte e imagem: NHK