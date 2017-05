“Peixe-jacaré” é capturado no Castelo de Nagoia

Após vários relatos de pessoas, um “peixe-jacaré” (alligator gar アリゲーターガー) foi capturado na tarde de quarta-feira (17) no Castelo de Nagoia (Aichi) por funcionários da cidade, divulgou a TV Asahi.

Funcionários do governo de Nagoia tiraram o peixe-jacaré, de 1,4m de comprimento, do fosso exterior do castelo por volta das 17h30.

Os funcionários acreditam que dois peixes-jacaré estavam vivendo no fosso do castelo. Uma busca pelo segundo animal seria realizada na quinta-feira (18).

O Ministério do Meio Ambiente planeja designar o peixe-jacaré, nativo da América do Norte, como uma espécie exótica invasora. O peixe carnívoro, com sua boca comprida e dentes afiados, pode acabar com espécies nativas e representar uma ameaça ao ecossistema.

Fonte: Tokyo Reporter Imagem: ANN