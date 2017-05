 Óleo de gordura de veados selvagens será transformado em shampoo no Japão

Enquanto autoridades em Hokkaido se afligem com uma expansão indesejada da população de veados, uma empresa na província está capitalizando a situação ao transformar o óleo extraído da gordura do animal selvagem em shampoo.

A superpopulação do veado nativo Ezo tem causado enormes danos nas plantações, forçando autoridades a abater vários dos animais selvagens. Entretanto, boa parte dos animais abatidos não pode ser vendida, visto que a carne não atende aos padrões para consumo humano.

Cao Xuefeng, presidente de uma empresa de produtos de couro, a Wayoutokushin Co., procurou uma melhor utilização para partes do animal selvagem que normalmente são descartadas no processo de fabricação de couro da pele de veado.

Ao consultar especialistas na área, ele aprendeu que o óleo extraído da gordura de veado continha substâncias hidratantes. Após alguns anos de empenho, Cao teve sucesso em fabricar produtos de beleza e saúde, como shampoos e sabonetes corporais, ao misturar óleo de veado com outras substâncias.

Amostras de shampoo, produzidos em parte com tal óleo, foram antes distribuídas no Japão e na China antes do produto final ser comercializado em abril, incluindo uma loja em Tóquio que vende itens de estilo de vida.

No ano fiscal de 2015, danos às plantações causados por veados totalizaram ¥4,3 bilhões ($38,43 milhões) em Hokkaido. Dos 124.000 veados Ezo capturados, somente 17.6% puderam ser convertidos em carne em virtude de seu frescor e outras questões de qualidade.

Fonte: Mainichi Imagem: Bank Image