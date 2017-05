Número de pessoas que ficam feridas ao alimentar veados em Nara é cada vez maior

Uma alta recorde de 121 pessoas ficaram feridas após alimentar veados no Parque de Nara no ano fiscal de 2016, alta de 29 em comparação ao ano anterior, mostrou uma pesquisa do governo da província.

O aumento reflete o grande fluxo de estrangeiros que visitam Nara. Das pessoas que sofreram ferimentos ao alimentar os animais, mais de 70%, ou 88 pessoas, eram estrangeiros. Em comparação, 12 visitantes do exterior ficaram feridos no ano fiscal de 2013.

De acordo com o Escritório de Administração do Parque de Nara, das 121 pessoas que sofreram ferimentos no ano fiscal de 2016, 79 estavam prestes ou no meio do processo de alimentar os animais com biscoitos, o “shika senbei”, ou tinham acabado de alimentá-los.

Dos que ficaram feridos, 88 sofreram lesões que necessitaram apenas de pequenos curativos, enquanto 10 sofreram hematomas. Uma pessoa sofreu fratura no osso e 6 tiveram que levar pontos no ferimento.

Dos 88 visitantes estrangeiros que ficaram feridos ao alimentar os animais no parque, 77 eram chineses. A maioria deles relatou seus ferimentos com uma preocupação de que poderiam contrair raiva. O governo de Nara explicou que a raiva, atualmente, não existe no Japão, mas alguns dos feridos pediram que ambulâncias fossem despachadas ou quiseram tomar vacina anti-rábica.

Em 7 anos desde o ano fiscal de 2010, 461 pessoas foram feridas por veados em Nara

De acordo com o governo municipal de Nara, 975.000 estrangeiros visitaram o parque em 2015, alta de 54.7% em comparação ao ano anterior. O governo espera que esse número continue crescendo e instalou cerca de 40 placas (em inglês, chinês e coreano) alertando os visitantes em relação aos riscos de serem mordidos por veados.

“Queremos prevenir acidentes para que os visitantes desfrutem de um dia agradável no parque”, disse um representante do Escritório de Administração do Parque de Nara.

Fonte: Mainichi Imagem: Bank image