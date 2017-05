Número de crianças no Japão cai pelo 36º ano consecutivo

O número de crianças no Japão caiu pelo 36º ano consecutivo para outra baixa recorde, mostraram dados na quinta-feira (4), indicando que os esforços do governo do primeiro-ministro Shinzo Abe têm sido inadequados para resolver a questão de longa data sobre o declínio do índice de natalidade.

Segundo o Ministério de Negócios Internos e Comunicações, o número de crianças com 14 anos ou menos, incluindo estrangeiras, teve queda de 170.000 em comparação ao ano anterior, totalizando 15,71 milhões desde 1 de abril, o nível mais baixo desde 1950, quando dados comparativos se tornaram disponíveis,

Por gênero, o número foi de 8,05 milhões de meninos e 7,67 milhões de meninas.

Em 1954, o número de crianças no Japão chegou a 29,89 milhões e o número, então, caiu gradualmente. A contagem teve um breve aumento na década de 1970 devido a um segundo baby boom, mas a tendência de queda recomeçou em 1982.

Abe vem planejando aumentar a taxa total de fertilidade do Japão – o número médio de filhos – de 1.45 em 2015 para 1.8 até o ano fiscal de 2025.

Fonte: Japan Today Imagem: Bank Image