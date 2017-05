NPO de Nagoia recolhe e distribui alimentos às famílias carentes

Uma NPO (Non Profit Organization) ou entidade sem fins lucrativos, chamada Second Harvest Nagoya, localizada no bairro de Kita, na capital de Aichi, faz um trabalho que vem chamando à atenção da sociedade e dos governos locais. Ela atua em duas frentes: a de evitar o desperdício dos alimentos comprados, estocados em alguma prateleira da despensa e que se encontra “adormecida”, ou sem ser usada. Esse alimento “adormecido” pode ser doado para a entidade, a qual prepara caixas para serem entregues às famílias carentes.

A entidade Second Harvest Nagoya batizou o programa de Food Live, o que remete à ação de dar vida aos alimentos adormecidos na despensa.

No ano passado, o Conselho de Bem Estar da Província de Mie engajou-se na coleta desses alimentos para apoiar a iniciativa da entidade. Segundo o jornal Chunichi foram coletadas 5,7 toneladas de alimentos, os quais foram separados em caixas do tipo “cesta básica”, suficientes para 3 semanas. Essas cestas foram encaminhadas para as famílias desfavorecidas, cadastradas pela NPO.

Centenas de pessoas são beneficiadas pela NPO

Segundo a matéria, no início, a NPO contava com a ajuda dos supermercados e fabricantes que doavam alimentos que ainda tinham 1 mês antes do vencimento. A entidade atendia cerca de 50 famílias mensalmente.

Com o aumento de pessoas necessitadas, a entidade resolver estender o pedido de ajuda também à sociedade. Dessa forma, passou a atender mais de 400 famílias carentes por mês, desde 2.015.

De olho no desperdício

Isso só foi possível graças à cooperação com mais de 90 outras entidades das províncias de Aichi, Gifu e Mie, na coleta dos alimentos para a cesta básica. Homens desempregados e mães solteiras têm sido os principais beneficiários do programa.

Estender o pedido de donativos para a sociedade em geral foi por causa de uma ideia. A de evitar o desperdício com os alimentos dormentes nas prateleiras das famílias. E deu certo. “É uma ação dupla: diminui-se a perda dentro dos lares e ainda está contribuindo para saciar a fome de outras pessoas”, disse o presidente da NPO, Yasuhiro Yamada, para o Chunichi. De acordo com a NPO, o Japão joga fora anualmente 6,21 milhões de toneladas de alimentos que ainda poderiam ser consumidos. Esse é o volume do desperdício de comida.

Importante elo entre as prefeituras e a NPO

Quando uma pessoa vai consultar o conselho de bem estar pedindo ajuda por conta da pobreza, a NPO é informada e no dia seguinte despacha a cesta básica. Com essa assistência alimentar, a entidade faz uma ponte para aliviar essa dor. Com isso fortalece a relação de confiança entre o atendente e o requerente, no sentido de proporcionar indicação de vaga de emprego e também ações para auxiliá-lo a obter o benefício do bem estar.

Nagoia abraça a causa e definiu ponto de coleta

A cidade de Nagoia decidiu abraçar a causa, disponibilizando um espaço para coleta. A NPO aceita doações de alimentos cuja data de validade tenha, pelo menos, 1 mês do vencimento e não perecíveis. Eles podem ser arroz, shoyu, missô, biscoitos, doces, macarrão (incluindo os japoneses como o udon, por exemplo). O local de coleta é o Environmental Learning Center ou mais conhecido como EcoPal, mensalmente, entre os dias 8 a 14. Esse centro fica no endereço Nagoya-shi Naka-ku Sakae 1-23-13 Fushimi Life Plaza 13F (clique aqui para abrir o mapa).

Para saber mais sobre a NPO Second Harvest Nagoya, em japonês: http://www.2h-nagoya.org/

Fontes: NPO e Chunichi Fotos: ilustrativa (shuno-oshieru) e Chunichi