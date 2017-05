Novos padrões de segurança após vários acidentes em parques de diversões no Japão

Em resposta a uma série de acidentes em parques de diversões, o Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo decidiu revisar os padrões de segurança para equipamentos como cintos e barras de segurança usados em montanhas-russas e outros tipos de brinquedos.

O ministério adotará novos critérios para prevenir acidentes com base em forças centrífugas ou outras forças físicas que são aplicadas aos passageiros. Relatos de cerca de 50 acidentes envolvendo brinquedos em parques temáticos e de diversões entre 2011 e 2016 foram recebidos pelo ministério. Dentre eles, duas fatalidades.

Atualmente, os critérios de segurança são determinados pela velocidade do brinquedo e pelo desnível do percurso.

Montanhas-russas de maior velocidade, que viajam ao longo de percursos que sobem e descem repetidamente a cerca de 100km/h, além de estarem equipadas com cintos de segurança e corrimões, também precisam ter aparatos que mantêm a pessoa em uma posição fixa ao assento, incluindo um tipo de suporte que prende a parte superior do corpo dos passageiros.

Recentemente, no entanto, uma maior variedade de brinquedos surgiu, incluindo alguns que se movimentam a uma baixa velocidade, mas geram uma força centrífuga massiva. Os padrões atuais exigem apenas aparelhos de segurança simples para atrações de velocidade baixa, mas houve acidentes envolvendo brinquedos com percursos que tinham curvas acentuadas onde os cintos de segurança se soltaram devido à força centrífuga ou passageiros que foram sacudidos fortemente nos assentos, resultando em ferimentos.

Em um parque de diversões na província de Gunma, em junho de 2012, um menino de 6 anos foi arremessado de uma montanha-russa de baixa velocidade por causa da força centrífuga quando estava próximo a uma curva no percurso. A criança, que teve uma mão quebrada no acidente, estava usando o cinto de segurança.

Acredita-se que o cinto de segurança tenha se soltado quando a mão da criança encostou acidentalmente nele, devido à força centrífuga do brinquedo, jogando seu corpo para longe, de acordo com o ministério.

Para lidar com esse tipo de problema, o ministério decidiu introduzir um conjunto de padrões com 7 níveis para determinar qual tipo de equipamento de segurança é exigido, baseando-os em fatores como força centrífuga, se o brinquedo vai para frente ou para trás, e as médias de aceleração ascendente e descendente.

O ministério planeja implementar os novos padrões no próximo ano fiscal após um período de preparação de 1 ano para as operadoras dos parques.

O novo sistema será aplicado a novas atrações. A implementação de equipamentos de segurança extra ou ajustes na velocidade serão exigidos nos brinquedos existentes.

Fonte: Yomiuri Imagem: Bank Image