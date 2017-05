Novo tipo de embalagem no Japão aumenta o prazo de validade de produtos frescos

A operadora de supermercados Aeon planeja lançar plenamente uma nova técnica de acondicionamento que pode dar à carne e aos frutos do mar um dia ou dois a mais de prazo de validade.

A tecnologia, que já foi lançada em uma base de testes, principalmente em filiais menores, agora será usada em lojas maiores da rede por todo o país.

A técnica para estender o prazo de validade surge em um momento quando as pessoas estão frequentando menos os supermercados. Como resultado, os produtos estão ficando por mais tempo nas lojas.

A Aeon espera que a nova técnica ajude os supermercados a evitar ter que colocar descontos em produtos alimentícios que estão prestes a vencer e reduzir o desperdício. Não ter que marcar preços com desconto e reorganizar os itens também reduz o trabalho de funcionários.

A chamada técnica de “embalagem com atmosfera modificada” (MAP em inglês) preenche uma embalagem com gases que reduzem a oxidação que pode estragar o alimento. Os gases também limitam o crescimento do tipo de micróbio que leva à deterioração. Como resultado, 50% a mais de prazo de validade pode ser esperado.

O equipamento de embalagem que usa a técnica MAP será introduzido em centros operados pela Funabashi, pela Aeon Food Supply com sede em Chiba e pela Alty Foods, na cidade de Ibaraki em Osaka.

Carne de porco em fatias, polvo picado e outros 100 produtos frescos receberão o tratamento MAP.

Fonte: Nikkei Imagem: Nikkei, Bank Image