Motorista na contramão morre após colisão em via expressa

Um idoso de 91 anos morreu na quarta-feira (10) após dirigir na contramão ao longo de um via expressa e bater de frente com outro veículo, em Chiryu, na província de Aichi.

De acordo com a polícia, o acidente ocorreu pouco antes das 6h. A Fuji TV divulgou que o idoso, Chojiro Matsuo, estava dirigindo na contramão ao longo da via expressa quando bateu no carro conduzido por uma mulher de 46 anos.

O idoso foi levado ao hospital onde morreu 2 horas e meia depois. A motorista do outro carro sofreu ferimentos leves, de acordo com a polícia.

Fonte: Japan Today Imagem: ANN