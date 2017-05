Motorista é condenado à prisão por acidente relacionado ao Pokémon Go

Um homem foi sentenciado na quinta-feira (11) a 2 anos e 6 meses de prisão por ter causado a morte de uma mulher em Kasugai (Aichi) em agosto passado. Ele jogava o game de realidade aumentada Pokémon Go enquanto dirigia.

O Tribunal Distrital de Nagoia julgou que Yusuke Okuyama, de 27 anos, da cidade de Toki (Gifu), estava com sua atenção voltada ao smartphone quando o carro que dirigia atingiu uma mulher de nacionalidade vietnamita, que passava de bicicleta pela faixa de pedestres. Ela morreu duas semanas depois.

Citando evidências as quais mostraram que o carro de Okuyama havia atravessado a faixa oposta, a juíza Satoko Shotokuji disse que embora ele não estivesse tocando na tela do smartphone no momento do acidente, “sua atenção estava evidentemente direcionada para o aparelho”.

De acordo com a sentença e outras fontes, Okuyama atropelou a mulher de 29 anos enquanto ele tentava plugar o fio para recarregar seu smartphone. O acidente que ocorreu em 11 de agosto de 2016 foi a segunda ocorrência fatal do tipo no Japão desde o lançamento do jogo, em julho do ano passado.

Vários acidentes de tráfego têm ocorrido desde o lançamento do jogo. O game encoraja os usuários a visitarem locais em busca de criaturas virtuais que aparecem nas telas do smartphone, o que, segundo os críticos levam muitos jogadores a não prestarem atenção suficiente ao que está ao redor.

Fonte: Mainichi Imagem: ANN