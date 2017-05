McDonald’s e Rakuten anunciam parceria no Japão

A McDonald’s Japan e a Rakuten Inc. anunciaram na segunda-feira (29) que vão formar uma parceria sobre o serviço Rakuten Point Card para melhorar a conveniência ao cliente, possibilitando que os portadores do cartão o utilizem em cerca de 2.900 lojas da rede de fast-food em todo o país a partir do dia 1 de junho.

A colaboração entre as duas empresas teve início em dezembro de 2008 com a introdução do serviço e-money da Rakuten, o Rakuten Edy, em todas as lojas da McDonald’s no país, proporcionando aos clientes a oportunidade de desfrutar de uma variedade mais ampla de métodos de pagamento além de dinheiro e permitindo aos restaurantes oferecer um serviço mais rápido e fácil.

Através da nova parceria, os clientes que apresentarem seus cartões Rakuten Point Card ou seus app Rakuten Point Card ao fazer o pagamento nas lojas da rede McDonald’s no Japão podem ganhar 1 Rakuten Super Point a cada 100 ienes gastos (imposto incluso). Os Rakuten Super Points podem ser usados em vários serviços do Rakuten Group assim como para pagamentos em lojas da McDonald’s no Japão e outros estabelecimentos parceiros.

Para comemorar essa parceria de serviço, uma campanha será realizada em que os clientes que usam seus Rakuten Point Car em lojas da McDonald’s no Japão nos dias úteis entre 1 e 30 de junho receberão 5 vezes mais o Rakuten Super Points regular. Os clientes também poderão receber um “McDonald’s Rakuten Point Card” original, gratuitamente, nas lojas da McDonald’s.

Além disso, a McDonald’s Japan disse que planeja incorporar uma função Rakuten Point Card em seu app oficial McDonald’s até o verão.

Para mais informações: McDonald’s Point Rakuten (em japonês)

Fonte: Japan Today Imagem: McDonald's Point Rakuten