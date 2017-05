Mais empregadas domésticas estrangeiras serão contratadas no Japão

As seis empresas que receberam aprovação para enviar empregadas domésticas aos lares japoneses planejam aumentar a contratação dessas profissionais para mais de 2.500 até o ano 2021, equivalente a 10% de seu atual quadro de funcionárias.

Enquanto o Japão se empenha para manter o crescimento econômico em meio a um declínio populacional, serviços domésticos poderão executar um papel vital que cresce cada vez mais em manter as pessoas na força de trabalho. Entretanto, para sustentar um aumento de contratações estrangeiras, as empresas precisam que o governo expanda as zonas econômicas especiais onde essas profissionais têm permissão para trabalhar ou arcar com uma parte de custos como treinamento de idioma.

No final de 2015, uma desregulamentação permitiu às empregadas domésticas estrangeiras trabalharem em zonas especiais das províncias de Tóquio, Osaka e Kanagawa, desde que elas fossem contratadas como funcionárias permanentes e recebessem o mesmo salário de uma trabalhadora japonesa.

Os japoneses parecem estar mais interessados por serviços prestados por empregadas domésticas estrangeiras. “As consultas sobre os serviços aumentaram, com alguns clientes aguardando cerca de 1 mês pela primeira sessão em alguns casos”, disse a Pasona, uma agência de contratação que iniciou o serviço em Kanagawa nesta primavera.

“Contratar estrangeiras com ampla experiência em serviços domésticos também aumentará a qualidade dos serviços executados pelas profissionais japonesas”, disse a Nichii Gakka, que contratou trabalhadoras das Filipinas. Outra empresa, a Bears, poderá lançar um serviço que atende estrangeiros morando no Japão.

Fonte: Nikkei Imagem: Bank Image