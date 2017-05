Legoland anuncia 2 dias de folga na semana a partir de junho

O parque temático Legoland, situado no bairro de Minato, na cidade de Nagoia (Aichi), recentemente inaugurado, anunciou para a imprensa seu calendário de folgas. De acordo com informações obtidas pelo jornal Chunichi, pela administração do parque temático, “os objetivos são estabelecer folgas aos funcionários e também para realizar manutenção nos brinquedos”, explicou.

O anúncio está publicado na web page do Legoland, no entanto, há possibilidade de muitas pessoas terem adquirido o passaporte anual sem saber disso.

O calendário das 2 folgas semanais – terça-feira e quarta-feira – foi determinado para os seguintes meses:

junho

julho

setembro

novembro

dezembro

Dessa forma, o parque terá 34 dias de folga durante o ano de 2.017. O mês de agosto, de férias das crianças não terá folga, tampouco em outubro.

A assessoria de imprensa informou que “as folgas foram determinadas nos dias mais difíceis para as famílias virem ao parque e também na estação das chuvas”. No exterior, o Legoland também fecha 2 dias da semana. Além disso, nos locais onde a neve é intensa, chegam a fechar por meses, explicou a assessoria.

Segundo o jornal Chunichi, a administração do parque ainda não definiu o calendário do próximo ano.

Os demais parques temáticos no Japão, como Disney ou Universal Studios operam sem folga no calendário.

Fonte: Chunichi Shimbun Foto: Portal Mie