Japão quer dividir as férias de verão nas escolas públicas

O governo japonês está considerando introduzir uma iniciativa chamada “Semana das Crianças” (Kids Week) para encorajar os pais a tirarem mais dias de folga remunerados para passar com seus filhos, disse um alto funcionário do governo na segunda-feira (22).

A medida também reduziria multidões e filas em época de pico em destinos turísticos voltados às famílias.

Uma semana das crianças fora do período convencional de férias de verão das escolas seria eficaz para promover o crescimento saudável das crianças, encorajar reformas no estilo de trabalho e reavivar o turismo e as economias regionais.

Uma ideia sob consideração seria tirar 5 dias do período de férias de verão e mudá-los para outra época do ano, criando uma folga de 9 dias que inclui os finais de semana, assim as famílias poderão desfrutar efetivamente de um longo intervalo na primavera ou no outono.

O governo planeja lançar a iniciativa no ao fiscal de 2018, que tem início no próximo mês de abril, como parte de seus esforços para promover reformas no estilo de trabalho.

O número total de dias não seria alterado para evitar efeitos negativos nos currículos, segundo fontes. O governo também vai buscar apoio de grupos de negócios para o programa.

Fonte: Japan today, Japan Times Imagem: Bank Image