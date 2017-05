Japão: protestos contra ativação de reator nuclear

Cerca de 200 pessoas protestaram em frente aos portões da Central Nuclear de Takahama, de propriedade da Kansai Electric Power Co. (KEPCO) no domingo (7), para expressar oposição ao planejado reinício das operações do reator número 4 da planta em meados de maio.

Como a polícia fez patrulha no lado de fora dos portões do período da manhã em diante, manifestantes antinucleares de grupos com sedes na província de Fukui e na região Kansai vieram de cidades como Quioto e Kobe, com alguns deles segurando cartazes.

Os manifestantes começaram a gritar slogans como “uma país suscetível a terremotos como o Japão não precisa de usinas nucleares” e ” somos contra o reinício das operações (do reator)”, enquanto tocavam pequenos tambores. Ainda, uma carta exigindo a suspensão das operações foi entregue a um funcionário da KEPCO.

Outros protestos seriam realizados nos dias 8 e 12 de maio em mais cidades da província de Fukui como Obama, Tsuruga e Sabae, que vão se opor ao reinício das operações do reator na central nuclear de Takahama.

Além do reinício das operações do reator número 4, a KEPCO planeja ativar o reator número 3 no início de junho.

Fonte: Mainichi Imagem: Mainichi, Wikimedia