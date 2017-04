Japão está abandonando a proibição de tirar fotos dentro de museus

Cada vez mais museus no Japão estão buscando abandonar suas regras em relação a não tirar fotos dentro de seus recintos, em meio à disseminação dos smartphones e pedidos para eles se adaptarem às práticas globais.

Enquanto muitos museus famosos no mundo permitem que os visitantes tirem fotos, tais locais no Japão, há muito tempo, não permitem fotografar dentro de seus recintos devido em parte a preocupações sobre direitos autorais e segurança.

Contudo, algumas operadoras de museus no país mudaram tais regras, encorajando as pessoas a compartilharem suas fotos nas plataformas de mídia social para atrais mais visitantes.

O National Art Center em Tóquio, há cerca de 2 anos, permite que as pessoas tirem fotos em algumas partes do museu, buscando um “efeito de propaganda por parte dos visitantes que usam a mídia social”, disse Yusuke Minami, ex-diretor-adjunto do museu.

O museu proíbe fotografia com flash, o uso de paus de selfie e tripés, para garantir a qualidade de experiência dos visitantes e evitar danos nas obras com luz intensa emitida pelos flashes.

De acordo com Minami, se uma obra de arte é danificada por um visitante, o custo poderá ser coberto por um seguro. “Seria mais fácil proibir completamente a fotografia, mas as pessoas podem agora fazer donwload de fotos tão facilmente pela Internet”, disse ele ao explicar por que o museu optou por abrandar as regras.

O Yamatane Museu of Art, também em Tóquio, permite que os visitantes tirem fotos em partes de seu recinto desde o outono passado.

Fonte: Japan Today Imagem: Bank Image