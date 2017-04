Japão emite ordem para proteger navios americanos em meio à tensão com a Coreia do Norte

Desde o decreto de uma nova lei de segurança no ano passado, o Japão emitiu sua primeira ordem para o exército proteger embarcações militares dos EUA , informaram fontes do governo no domingo (30), em meio à elevada tensão na Península Coreana.

A Ministra da Defesa do Japão, Tomomi Inada, ordenou o envio do porta-helicópteros da classe Izumo, da Força Marítima de Autodefesa, na segunda-feira (1) para proteger uma embarcação de abastecimento da marinha americana no Pacífico, segundo as fontes.

Os Estados Unidos enviaram o porta-aviões Carl Vinson às águas perto da Península Coreana, em meio a sinais de que a Coreia do Norte poderia testar mais mísseis ou conduzir um teste nuclear.

Teste de míssil balístico norte-coreano no sábado

No sábado (29), a Coreia do Norte testou um míssil balístico, em desafio às resoluções do Conselho de Segurança da ONU. O porta-aviões americano chegou ao Mar do Japão no mesmo dia e conduziu um treinamento em conjunto com destróiers da Força Marítima de Autodefesa e outro com a marinha sul-coreana.

Segundo as fontes do governo, o Izumo partiria da base de Yokosuka (Kanagawa), na manhã desta segunda-feira e se juntaria à embarcação de abastecimento ao largo da costa da Península de Boso (Chiba). As embarcações vão navegar em direção à região de Shikoku, no oeste do Japão.

O navio de abastecimento, entretanto, poderá reabastecer outras embarcações americanas, atualmente em prontidão em águas próximas ao Japão para futuros testes de mísseis por parte de Pyongyang, assim como navios navegando junto ao Carl Vinson.

A lei de segurança do Japão

Proteger as embarcações de outros países faz parte das responsabilidades expandidas das Forças de Autodefesa sob a lei de segurança que entrou em vigor em março de 2016 para aumentar o papel do Japão na segurança global.

Críticos discutem que a lei desgasta a constituição pacifista pós-guerra do Japão e pode envolver as tropas japonesas em ações militares no exterior pela primeira vez desde a 2ª Guerra Mundial.

Fonte e imagem: Nikkei