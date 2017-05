Japão continua em alerta máximo contra a Coreia do Norte

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse que o Japão continua em alerta máximo devido à possibilidade de provocações por parte da Coreia do Norte.

Abe falou durante um comitê do orçamento da Câmara Baixa nesta segunda-feira (8). Ele revelou que conversou por telefone com o presidente dos EUA há 1 semana, após o lançamento de míssil da Coreia do Norte, mas se recusou a comentar sobre o que foi discutido, citando um acordo com o Donald Trump de não dar detalhes do assunto.

O primeiro-ministro disse que o Japão vai trabalhar estreitamente com os EUA, a Coreia do Sul, a China e a Rússia e outros países relevantes para pressionar Pyongyang a realizar ações em busca de uma compreensiva resolução das questões pendentes. Essas incluem as prisões de cidadãos estrangeiros e desenvolvimento nuclear e de mísseis.

Abe disse que as relações entre o Japão e os Estados Unidos estão cada vez mais próximas desde o dia em que a nação japonesa decretou novas leis de segurança. Ele apontou que a legislação permite ao Japão proteger embarcações dos EUA com defesa antimíssil.

De acordo com Abe, o governo está realizando medidas contínuas para melhorar a capacidade de defesa antimíssil do Japão e garantir a segurança em qualquer situação.

Fonte e imagem: NHK