Japão começará a testar combustível à base de algas para aviões

O bioempreendimento japonês Euglena está organizando parcerias com 5 empresas para acelerar seus esforços com a meta de comercializar combustível feito de microalgas – reduzindo deste modo as emissões de carbono – até o ano 2020.

A empresa com sede em Tóquio vai alocar novas participações para as empresas logo no início de junho, obtendo ¥1,1 bilhão ($9.86 milhões) para sua nova instalação de testes do combustível. A fabricante de maquinário agrícola Kobashi Kogyo vai fornecer ¥500 milhões, ganhando uma participação de 0.5% na Euglena, enquanto a Chiyoda Corp investirá ¥300 milhões. As outras 3, incluindo a Isuzu Motors e a Itochu Enex, vão colocar até ¥100 milhões cada.

Em setembro de 2016, a Euglena registrou vendas de ¥11,1 bilhões, grande parte de cosméticos e produtos voltados à saúde. Com a ajuda do negócio com o biocombustível, a empresa espera estabelecer vendas de mais de ¥100 bilhões em 2030.

A previsão é que a instalação de testes inicie as operações em 2019, com planos de fornecer o combustível para ônibus e aeronaves em 2020. Se tudo correr bem, a Euglena espera produzir o combustível em grande escala nos vários anos posteriores em uma nova fábrica que terá de 400 a 800 vezes a capacidade de sua instalação de testes.

A indústria aérea está interessada em usar o biocombustível em questão, que pode reduzir as emissões de dióxido de carbono, entretanto, o alto custo é um obstáculo. As empresas ainda precisam criar uma maneira econômica de produzir o combustível em grande escala.

