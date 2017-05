Aichi: bote salva-vidas para casos de tsunami foi instalado em konbini

A loja da Seven-Eleven Japan em Minamichita (Aichi) instalou um bote salva-vidas para uso no caso de tsunami.

Essa medida faz parte das preparações para um tsunami de uma altura de 9,5 metros que poderá atingir a cidade se um forte tremor ocorrer na Depressão Nankai (Nankai Torafu), ao largo da costa sudoeste do Pacífico.

Segundo estimativas das autoridades municipais, aproximadamente 1.800 pessoas, ou cerca de 10% da população da cidade, morreriam no pior cenário, com muitos residentes idosos, em particular, incapazes de escapar rapidamente para locais seguros.

O bote em formato de cápsula, que foi instalado no estacionamento da loja, tem 25 lugares e mede 8,7m de comprimento, 3,5m de largura e 3,1m de altura. Como ele não tem motor, nenhuma licença é necessária para usá-lo. A embarcação também tem estoque de comida e água para 1 semana.

A Seven-Eleven está equipando lojas com botes salva-vidas em cidades localizadas em áreas que podem ser atingidas por tsunami, nas províncias de Aichi, Kochi e Shizuoka, para os funcionários e clientes que não conseguirem escapar.

Fonte e imagem: Jiji