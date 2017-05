Japão: aumento recorde de voos vindos do exterior

O número de voos internacionais regulares com destino ao Japão poderá atingir um recorde de 5.169 por semana neste verão, de acordo com o Ministério dos Transportes.

Como resultado do crescimento do número de turistas estrangeiros no Japão, as grandes empresas aéreas e as do orçamento no país vêm aumentando o fluxo de voos. Empresas estrangeiras, incluindo as sul-coreanas, também estão aumentando a quantidade de voos ao arquipélago japonês.

O número de voos de passageiros e de carga ao Japão poderá ter uma alta de 3.2% em comparação ao ano anterior e de 2.5% em comparação ao inverno de 2016.

As empresas aéreas estrangeiras estão ficando mais agressivas. Em particular as empresas aéreas de baixo custo da Coreia do Sul, incluindo a Jeju Air e a Air Busan, estão adicionando mais voos. Neste verão, empresas sul-coreanas vão operar juntas um total de 882 voos por semana, cerca de 20% a mais em comparação ao ano passado. Voos estão aumentando principalmente em rotas que ligam grandes destinos no Japão a locais na Coreia do Sul como Busan e Incheon.

Em termos de destinos no Japão, o número é fragmentado. Enquanto mais voos vão aterrissar nos aeroportos de Narita (Chiba) e Haneda (Tóquio), aqueles nas áreas central e oeste do país receberão menos voos do exterior. No total, metade dos voos internacionais ao Japão vai aterrissar em Narita ou Haneda, refletindo uma contínua demanda de pessoas em negócios na grande área de Tóquio.

Fora da grande área de Tóquio, o Aeroporto New Chitose (Hokkaido), o Aeroporto de Naha (Okinawa) e outros aeroportos regionais, receberão 10% a mais de voos neste verão em comparação ao ano passado. Empresas aéreas estrangeiras estão expandindo suas redes, lançando rotas com destino a aeroportos japonese menores. A China Eastern Airlines inaugurou uma nova rota entre New Chitose e Nanjing.

Fonte: Nikkei Imagem: Bank Image