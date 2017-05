Ilha no Japão continua aumentando

Agentes da Guarda Costeira do Japão que monitoram a atividade vulcânica em Nishinoshima, ilha no Pacífico a 1.000km ao sul de Tóquio, dizem que um fluxo de lava expandiu a faixa costeira em até 180 metros.

No mês passado, a Guarda Costeira confirmou que uma erupção ocorreu na cratera central da ilha. Essa foi a primeira erupção no local em cerca de 1 ano e 6 meses.

Uma pesquisa aérea conduzida no início de maio descobriu que as erupções continuaram, liberando fumaça cinza a cerca de 500 metros no ar. A área total da ilha agora é cerca de 13 vezes seu tamanho original.

Um cientista que participou da pesquisa apontou a possibilidade de que magma adicional continuará alimentando o vulcão.

Fonte e imagem: NHK